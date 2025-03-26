Уолтц объяснил, как журналист попал в закрытый чат об атаке США на Йемен

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Трамп заверил, что не будет увольнять своего советника из-за инцидента.

Советник президента США Майкл Уолтц взял на себя ответственность за утечку данных о готовящейся операции в Йемене. Майкл Уолтц по ошибке добавил журналиста в секретный чат администрации Белого дома, где обсуждались предстоящие удары по хуситам. При этом сам Уолтц заявил, что не знает, как это произошло.

«Я беру на себя полную ответственность за случившееся. И да, мне стыдно. Я создал эту группу, и моей задачей было убедиться, что все скоординировано. Могу вам сказать только, что я точно не знаю этого парня, его контакта не было в моем телефоне. И нам предстоит выяснить, как он оказался в чате», — заявил Уолтц.

За своего советника вступился сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что эта утечка якобы не оказала существенного влияния, а сам Уолтц извлек урок. И увольнение ему не грозит. Хотя демократов, похоже, оправдания не устроили. Они продолжают требовать отставки Уолтца и главы Пентагона Пита Хегсета.