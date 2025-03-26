Блиновская обжаловала свой приговор

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Месяц назад блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Защита блогера Елены Блиновской подала апелляционную жалобу на вынесенный ей приговор. Об этом сообщили в Савеловском суде Москвы.

«Поступила апелляционная жалоба Блиновской. <…> Она будет рассмотрена позднее в Мосгорсуде», — цитирует ТАСС представителя суда.

В начале марта «королеву марафонов» приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в размере одного миллиона рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 миллионов рублей по иску прокуратуры.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью избежания уплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений и отправили в СИЗО.

Дело в том, что Блиновская, находясь под домашним арестом, организовала у себя вечеринку и пригласила на нее свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама Блиновской отреагировала на вынесенный дочери приговор.