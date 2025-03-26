«У меня был шок»: звезда «Ранеток» Женя Огурцова хотела оставить дочь в роддоме

Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наследница знаменитости родилась особенной.

Певица Евгения Огурцова из группы «Ранетки» хотела оставить дочь в роддоме. Об этом рассказала сама артистка в интервью на одном из федеральных телеканалов.

По словам знаменитости, после появления малышки на свет ей диагностировали ахондроплазию. В народе это заболевание называют карликовостью, однако Огурцова настаивает на слове «низкорослость».

«У меня был шок, первая мысль была — оставить в роддоме. Почему это происходит? Напряжение было настолько большим для меня лично, что была вероятность просто уехать в психоневрологический диспансер. И чтобы этого не произошло, произошла психологическая защита. Напряжение резко упало от этой мысли, что я сейчас ее оставлю, и все будет окей», — вспоминает певица.

Но, испугавшись своих же рассуждений, Евгения пришла в себя и поняла, что никому и никогда не отдаст свою дочь. Позже исполнительница начала переживать за реакцию родных. Она боялась, что муж с сыном не смогут полюбить такого особенного ребенка.

Но супруг знаменитости, звукорежиссер Николай Осипов, успокоил избранницу. Он признался, что сам испытывал шок и ужас, однако смог заверить артистку, что они с этим справятся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участница «Ранеток» Нюта пережила страшную ночь.