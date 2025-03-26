Лопухи не помогут: почему нельзя лечить грыжу народными методами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Если повременить с визитом к врачу в такой ситуации, то можно поплатиться своим здоровьем.

Народные методы не помогают в лечении грыжи в брюшной полости, а, наоборот, могут сделать только хуже. Об этом изданию Газета.ру рассказал хирург Ильдус Мухаметов.

По словам специалиста, народные методы, к которым прибегают люди, чтобы снизить болевые ощущения и якобы избавиться от грыжи в брюшной полости, не только не эффективны, но и способны навредить.

Особенно опасно это в случае ущемленной грыжи, когда какая-то часть одного из органов человека застревает в грыжевых воротах, нарушая кровообращение и повышая риск некроза тканей.

Обращение к врачам — это единственное, что человек может предпринять, чтобы помочь себе, уверен доктор. А лопухи, спиртовые настойки и бани вряд ли помогут, в отличие от хирургического вмешательства.

В наше время существуют малотравматичные методы лечения, например, лапароскопическая герниопластика.

«Это хирургическая методика, при которой через пятимиллиметровые проколы передней брюшной стенки содержимое грыжевого мешка возвращается в брюшную полость, сам грыжевой мешок иссекают при необходимости, а дефект укрепляется сетчатым имплантом», — пояснил Мухаметов.

Однако не стоит забывать, что каждый случай индивидуален, и в некоторых из них все же приходится прибегать к открытым операциям.

Паховые, пупочные и послеоперационные грыжи составляют 96% от всех случаев. Причины их появления могут разниться, как и размеры выпячивания. Однако пренебрегать их лечением не стоит. Грыжа всегда стремится к увеличению, а значит, и к большим последствиям для организма.

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