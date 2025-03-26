Эвелина Бледанс готова променять раритетные авто на нового «китайца»: «Не для всех культ»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Актриса призналась, что больше ценит современные экологичные технологии, а не винтажный шик.

Актриса Эвелина Бледанс поделилась своим отношением к раритетным и новым машинам на премьере фильма «Жига. На полной скорости» в столичном кинотеатре «Октябрь» корреспонденту 5-tv.ru. На мероприятие она пришла с младшим сыном Семеном.

По сюжету, главный герой находит старенький автомобиль «Жигули» своего деда, который обожал гонки, и это полностью меняет его жизнь. Как отметила артистка, такому подарку судьбы она обрадовалась бы меньше, чем современному четырехколесному другу.

«Надеюсь, сейчас мне достанется не раритетная (машина. — Прим. ред.), а какой-нибудь новый „китаец“. Поменяю все свои раритетные машины на несколько новых китайских. Очень уж больно хочется поездить без бензина на автомобиле. Поэтому подумываю, что нужно мне завести китайский автомобиль», — сказала Бледанс.

Артистка подчеркнула, что «Жигули», например, или другая историческая модель «не для всех культ». Действительно, есть просто транспорт, а есть авто с историей и родословной. И если речь идет о втором варианте, его, конечно, не стоит продавать без крайней необходимости. И если бы у самой Эвелины было много места в гараже, она могла бы и себе позволить хранение раритетной коллекции.

«У нас тоже был, естественно, „Жигуленок“, у папы, и я очень хорошо помню этот автомобиль, он принес мне много радости, много позитивных дней, минут. Мы поднимались в нем на Ай-Петри, ездили купаться к морю. Такой автомобиль, я бы безусловно хотела сохранить», — добавила звезда.

По словам актрисы, сейчас «Жигуленок» находится в Ялте, в ее родном городе, недалеко от дома детства. И ждет часа, когда приедет Семен, посмотрит на него и почувствует связь поколений.

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