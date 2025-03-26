Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Многие из них не работали несколько лет из-за постоянных обстрелов.

Школы и детские сады ДНР возвращаются к очной форме обучения. Они откроются уже на следующей неделе. Конечно, это коснется только освобожденных районов, куда не достают дроны и артиллерия ВСУ.

Всего на полный рабочий день перейдут 19 школ и 16 детских садов. Многие из них не работали несколько лет из-за постоянных обстрелов. Сейчас обстановка позволяет наладить образовательный процесс практически без ограничений.

«Самое главное, что линия фронта отодвигается. И, соответственно, появляется больше возможностей нашим учебным заведениям уделить внимание и перейти на очную форму обучения. Ну и детским садикам, потому что есть очень большой запрос от родителей, чтобы детские садики функционировали, причем функционировали полный рабочий день», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Работу возобновят образовательные учреждения в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. Здания отремонтировали. Для школ закупили новые парты, стулья и классные доски. В детские сады — спортинвентарь, кровати и игрушки.

Сейчас остаются проблемы с водоснабжением. Но эту проблему власти обещают решить в ближайшее время.