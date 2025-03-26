В Новокузнецке разрешили усыплять бездомных собак

Фото, видео: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Такая участь будет ждать бродячих псов, которым после отлова не найдут хозяев в течение десяти дней.

Еще в одном городе ввели специальный режим для борьбы с бродячими собаками. Теперь в Новокузнецке всех отловленных на улицах бродячих псов поместят в приюты. И если хозяев им не найдут в течение десяти дней, то животных будут усыплять.

Такое решение приняли на фоне участившихся случаев агрессивного поведения собак. Только в марте жалоб поступило свыше 200.

А вот в других регионах ставят под сомнение эффективность подобных мер. Так, в Оренбурге, где уже действует подобный режим, зоозащитники обратились в суд.

А в Нижегородской области власти не поддержали введение таких мер. В заксобрании региона уверены: подобные правила могут привести к массовому убийству животных.