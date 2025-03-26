Суд над Депардье: слушания по делу актера продолжаются в Париже

Фото, видео: Reuters/Benoit Tessier; 5-tv.ru

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Знаменитость обвиняют в домогательствах.

Актер Жерар Депардье изложил свою версию обвинений в сексуальном насилии на слушаниях в парижском суде. Он отрицает, что несет ответственность за посягательства, которые две женщины приписывают ему во время съемок в 2022 году.

Актер заявил, что, в частности, у него не было сексуальных намерений по отношению к декоратору, он лишь хотел ее поругать за то, что она не выполняла свою работу, поэтому положил руки на ее бедра. «Известиям» удалось взять эксклюзивный комментарий по судебному процессу от агента актера — Арно Фрилле.

«Объяснить, что никакие свидетели не могли быть, почему эти три женщины ждали полтора года, чтобы подать на него. Дальше что будет, мы все надеемся, что, несмотря на изменения нашей эпохи, и что есть суперактивные группы, которая защищает и правильно защищает право женщины, иногда это идёт слишком далеко. Мы надеемся, что все успокоятся», — сказал агент Жерара Депардье Арно Фрилле.

Фрилле рассказал, что во время съемок Жерар просто положил руки на бедро женщине-декоратору. По его словам, это не является насилием и, следовательно, уголовным делом. Даже известные французские актеры настаивают, что Депардье никогда не бывает грубым, скорее наоборот — очень деликатен с женщинами.