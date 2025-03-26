Лавров: люди Трампа хотят выгодных и уважительных отношений двух ядерных держав

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава МИД РФ подчеркнул, что противоречия не должны перерастать в противостояние.

Администрация президента США Дональда Трампа не хочет, чтобы противоречия между двумя крупнейшими ядерными державами — Россией и США — переросли в противостояние. Об этом рассказал Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, в интервью Первому каналу.

«То, что люди Трампа хотят сделать эти отношения взаимовыгодными там, где это возможно, взаимоуважительными там, где мы не соглашаемся, и не допускать, чтобы разногласия двух крупнейших ядерных держав перерастали в конфронтацию, здесь у нас консенсус», — подчеркнул российский министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что деятельность ядерной «пятерки» не прекращалась ни на минуту. Он отметил, что Россия не возражает против продолжения работы в этом формате.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Соединенные Штаты предлагают расширить формат переговоров по ядерной безопасности, включив в него Китай. Однако, по словам Лаврова, это решение остается за Китаем, и Россия с уважением отнесется к выбору Пекина.

Глава МИД РФ также отметил, что в рамках таких переговоров обсуждаются в основном меры по укреплению доверия, а также вопросы, не связанные с сокращением или обсуждением количественных параметров ядерных арсеналов. Кроме того, участники переговоров стремятся избежать любых инцидентов.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова Сергея Лаврова о предыдущем президенте США Джо Байдене.