Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Такие тренировки помогают в реальных условиях.

Военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» группировки войск «Центр» готовятся к боевым задачам на тыловых полигонах Донецкой народной республики. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Каждое занятие проходит для каждой группы по своему сценарию, который приближен к реальной боевой обстановке. На первоначальном этапе подготовки каждая учебная боевая задача доводится до личного состава, чтобы каждый военнослужащий мог понимать свои действия в боевой обстановке. После каждого отработанного сценария — проводится разбор ошибок и постановка новых задач.

К концу курса интенсивной боевой подготовки, уже каждый военнослужащий умеет действовать в составе боевой двоики-тройки, использовать различные виды вооружения, в том числе и иностранного производства, а также понимает тактику действий группы и задачу в целом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.