«Нужно создавать условия»: Путин провел заседание Совета по культуре и искусству

Путин: надо создавать условия для людей, чтобы не было желания никуда уезжать

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Глава государства выслушал предложения и выдвинул несколько важных инициатив.

Этот разговор зашел на заседании Совета по культуре и искусству. Президент Владимир Путин традиционно проводит его в День работника культуры, который отмечается сегодня. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Здесь собрался президиум Совета по культуре и искусству, президент — на связи из Кремля, в разговоре участвуют еще несколько ведомств в Москве и несколько регионов России. Максимально широкий охват.

В драматургии это называется экспозиция: расстановка действующих лиц, атмосфера. Ответственный секретарь правления Союза писателей показал широкий диапазон — сначала жаловался, потом начал благодарить.

«По сути, впервые за 30 лет у писателей ничего не отобрали, а дали да еще двумя руками. У России три союзника — армия, флот и Союз писателей России», — отметил ответственный секретарь правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов.

Оказалось, есть и другие союзники. Путин по случаю огласил весь список.

«Не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник, и многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича, его симфонию в блокадном Ленинграде», — отметил президент страны.

Конечно, важнейшее из искусств сейчас выделить сложно. Президент дал указание заложить все в стандарт: учитывать доступность учреждений культуры в градостроительстве, а культурным застройщикам давать льготы.

Кинематографисты вдогонку предложили включить отечественную киноклассику в школьную программу. Зампред Совета — знаменитый режиссер Карен Шахназаров — считает давно пора.

«Во многих странах кино уже включено в школьное образование. Многие не знают, тем более многие воспитываются на Голливуде», — говорит кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», зампредседателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров.

Путин отметил, кино в нашей стране тоже производят усиленно. В прошлом году завершили производство 300 национальных фильмов. В этом году уже успели запустить 150. Снимают все лучше.

«Растет восприятие качества российского кино зрителями. И, конечно, огромная заслуга в этом именно в поддержке государства. Национальная Медиа Группа в первую очередь видит эту поддержку в области кинематографии. И один из последних примеров, фильм „Красный шелк“, который вышел при поддержке Фонда кино», — заявила гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Но много направлений — много проблем. Оказывается, талантливых выпускников цирковых училищ переманивают в зарубежные шоу. Но есть и другая проблема: заработавшие у нас награды и деньги артисты уезжают за рубеж. И не могут уйти по-хорошему.

«Речь идет об артистах, которые сразу после начала специальной военной операции уехали за границу, оттуда позволяют себе откровенно клеветнические высказывания. Предлагаю разработать механизм лишения присужденных государственных наград и званий», — заявил народный артист РФ, генеральный директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«Можно административно, конечно. В каких-то случаях это, наверное, обосновано. Но в целом надо создавать условия хорошие для людей, чтобы не было желания никуда уезжать. Чтобы у нас везде все было достойно, на самом хорошем, высоком уровне и чтобы «тиграм мяса додавали», — ответил Путин.

В разговоре с «Известиями» Никита Михалков тут же предложил более изящный прием.

«Уехал и уехал. Ходи с этой наградой там. А ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и когда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо. Поэтому отнимать не надо, пускать — не надо. Пусть будет с наградой там», — считает кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов РФ, председатель Российского фонда культуры Никита Михалков.

Нужно создавать условия для тех, кто остался. И не только для них: известные артисты — далеко не весь культурный слой. Поддержка нужна тысячам сотрудников клубов, художественных и музыкальных школ.

А еще нашу культуру надо защищать. Путину напомнили: это первое, что пытается уничтожить враг. Напавшие на Курскую область нацисты сразу принялись сносить памятники и стрелять по храмам.

«Совсем недавно мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей после того, как вынуждены были бежать из населенного пункта. Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать. А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду», — подчеркнул президент.

Путин пообещал уделить этому особое внимание. День работника культуры не стали омрачать подробностями. Праздник все-таки. Днем в Кремле президент вручил награды молодым деятелям культуры. Премии получили хореографы, музыканты, писатели, архитекторы. Некоторым из них нет еще и 30, а некоторым гостям Екатерининского зала и 10 лет — с волнением смотрят на успехи родителей, впитывают, запомнят этот момент. И скоро внесут свой вклад в российскую культуру.