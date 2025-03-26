«Все как в шахматах»: реакция мировой прессы на переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Международное сообщество и представители СМИ ждут официального заявления Москвы и Вашингтона по итогам встречи.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта состоялась встреча делегаций из России и США, целью которой было урегулирование украинского конфликта. Консультации продлились более 12 часов, и теперь мир находится в ожидании совместного заявления по результатам переговоров. Тем временем аналитики и политологи выстраивают собственные прогнозы. В международной прессе появляются первые выводы и мнения о дальнейших перспективах взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Так, авторы материала агентства Reuters подчеркнули, что соглашение США с Россией пойдет дальше соглашения с Украиной, и Штатам придется выполнить давние требования РФ и посодействовать отмене международных санкций в отношении российского сельского хозяйства и экспорта удобрений.

На страницах американской газеты The New York Times появилось заявление: заключение по итогам параллельных переговоров в Эр-Рияде станет важным шагом на пути к прекращению огня, но едва ли достигнутых договоренностей на данном этапе будет достаточно.

Агрегатор Yahoo News предлагает читателям выяснить, почему переговорная группа Украины задержалась в столице Саудовской Аравии на дополнительный день для встречи с американскими представителями. Как предполагают авторы статьи, это может говорить о прогрессе в решении главного вопроса.

А американский новостной телеканал АВС News сообщил, что делегации работали согласно протоколу встречи и «договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море».

Саудовское издание Asharq al-Awsat в одном из материалов заявило, что в случае прекращения огня на Черном море по судам, принадлежащим двум государствам, произойдет прорыв, после которого дело сдвинется «в сторону всеобъемлющей остановки военных действий».

Во Франции не спешат с позитивными выводами. Авторы статьи в Les Echos, в частности, отметили, что темп переговоров ускоряется, но сейчас все еще трудно определить, приведут ли они к каким-либо конкретным результатам. По мнению аналитиков, «темы обсуждения постоянно меняются, а цели сторон различаются».

Международное информационное агентство Bloomberg также разместило статью, в которой высказываются сомнения в скором урегулировании украинского конфликта. Как подчеркнули авторы, хоть новые шаги в сторону соглашения о прекращении боевых действий сделаны, добиться полного прекращения огня будет трудно.

Британская газета The Guardian разместила мнение о более внушительных результатах, согласно которому представители США заявили, что договорились о прекращении огня в Черном море для обеспечения «безопасной навигации», и они вскоре «разработают меры» по прекращению ударов по энергетическим объектам.

Итальянские эксперты склонны думать, что в контактах России и Соединенных Штатов больше бизнес-интересов, чем политических. Так, издание La Stampa указало на внимание сторон к сферам авиации, переработке и обороту нефти. Отмечается, что за переговорами о перемирии на Украине «кроется вторая повестка»: «Как только стало ясно, что в области редкоземельных металлов Россия может предложить гораздо больше, чем Украина, ставки стали делаться и на другие темы».

Авторы Il Messaggero в свою очередь считают, что у президента РФ Владимира Путина есть и более амбициозная задача — достижение обширного соглашения с США, которое вернет Москву в «большую игру» и уменьшит давление на ее экономику. «Четкий расчет, прозорливость, постепенный прогресс, тактические отступления и время — все как в шахматах», — заключается в статье.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кремль опубликовал итоговые договоренности по результатам переговоров России и США в Эр-Рияде.