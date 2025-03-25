В память о погибшем военкоре Федорчаке на телебашне в Симферополе разместили надпись и фото

Фото, видео: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419; 5-tv.ru

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Сотрудник «Известий» погиб 24 марта под обстрелами ВСУ.

В Симферополе на телебашне разместили фото в память о погибшем военкоре «Известий» Александре Федорчаке. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На здании появилась черно-белая фотография журналиста, даты рождения и смерти, а также горящие свечи.

Александр Федорчак родился в Крыму и здесь же начинал свою карьеру журналиста. 24 марта 2025 года, работая над репортажем в зоне СВО, он погиб от артиллерийского обстрела ВСУ на территории ЛНР. Ему было всего 28 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Республики Крым Сергей Аксенов посмертно наградил корреспондента «Известий» Александра Федорчака орденом «За верность долгу» за выдающееся исполнение профессионального долга, мужество и героизм в условиях смертельного риска.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что украинские националисты целенаправленно атакуют российских журналистов в зоне спецоперации, и смерть корреспондента «Известий» Александра Федорчака — тому очередное доказательство. Он напомнил, что согласно Женевской конвенции, журналисты, включая военных корреспондентов, должны считаться мирными жителями в зонах боевых действий.