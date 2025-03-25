Путин присвоил звание народных артистов РФ Михалковой, Олешко и Аверину

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ранее звезды получили звание заслуженных артистов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому актерам Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой присвоены высокие звания народных артистов РФ. Соответствующий указ был опубликован 25 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Олешко, известный российский актер театра и кино, телеведущий и певец, получил признание за многолетний вклад в культуру страны. С 2015 года он носил звание Заслуженного артиста России, а теперь, благодаря своим заслугам и влиянию в искусстве, был удостоен еще более высокого титула. Олешко известен по многим проектами на телевидении. Кроме того, он является членом труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с 2018 года.

Анна Михалкова, российская актриса и телеведущая, родилась в семье знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова и давно зарекомендовала себя как талантливая актриса. Она известна по фильмам «Сибирский цирюльник», «Ревизор», «Изображая жертву», а также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!». Михалкова стала Заслуженной артисткой РФ в 2019 году.

Максим Аверин — российский актер, режиссер и телеведущий, заслуженный артист России с 2014 года. Он получил широкую известность благодаря роли Сергея Глухарева в сериале «Глухарь» и доктору Олегу Брагину в «Склифосовском». В 2021 году Аверин стал художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, планируя создать театральный центр для местных жителей.

С 2018 года он является актером Московского академического театра сатиры, но в 2024 году решил сменить сцену, уйдя в театр «Ленком Марка Захарова». В том же году Аверин открыл актерский курс в ВТУ им. Щукина, передавая свои знания новому поколению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин присвоил звание заслуженных артисток России Кате Лель и Елене Ваенге.