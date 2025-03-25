Два самолета Patrouille de France столкнулись в воздухе

Фото: www.globallookpress.com/Gao Jing

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Пилоты совершали тренировочный полет.

На востоке Франции во время тренировочного полета произошло столкновение двух самолетов Alpha Jet местной пилотажной группы Patrouille de France. Об этом сообщил министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

По предварительным данным, оба пилота сумели катапультироваться. Один из самолетов рухнул на силос в коммуне Сен-Дизье.

Причины происшествия пока не установлены, однако инцидент уже привлек внимание властей, ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японском море стартовали тактические учения противолодочной авиации. Во время тренировочного полета экипажи отрабатывают действия в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть при боевых вылетах. По тревоге в воздух был поднят самолет Ил-38, известный как «гроза иностранных подводных лодок». В условиях чрезвычайной ситуации экипаж успешно выполнил задачу и обнаружил цели. Удары по ним были нанесены вертолетами Ка-27.

Такие тренировки на суше и море стартовали и сейчас проходят регулярно — тихоокеанский флот отрабатывает навыки, чтобы быть готовым ко всему.