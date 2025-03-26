Это случалось неоднократно: Алиса Мон сделала неожиданное признание
Певица Алиса Мон призналась, что не ходит на свидания
Фото: © РИА Новости/Мария Девахина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Поднимать эту тему певице тяжело.
Несмотря на успехи в карьере, на личном фронте у певицы Алисы Мон по-прежнему «глухо». Как призналась артистка корреспонденту URA.RU во время концерте в Кремле, о серьезных отношениях она уже даже не думает.
«За мной никто не ухаживает, на свидания я не хожу», — сказала она журналистам.
Более того, она не дает для этого никаких поводов, словно у нее на лбу написано: «Не подходи, опасно». Как говорит сама Алиса Мон, это все, вероятно, стало следствием двух неудачных браков и нескольких ярких романов в ее жизни.
«Меня обидели, и обижали неоднократно», — отмечает звезда.
Артистка призналась, что ей тяжело об этом говорить, так как ей сразу становится плохо от воспоминаний.
Однако Мон не исключает, что когда-нибудь встретит своего единственного, но предпочитает ничего не загадывать наперед.
В последнее время в СМИ обсуждают возможный роман Алисы Мон с пародистом Константином Кожевниковым, но певица уверяет, что между ними ничего нет, кроме дружеских отношений.
Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Левкина расплакалась во время разговора о муже.