Фото, видео: 5-tv.ru

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В ходе встречи президент поздравил сотрудников сферы с профессиональным праздником.

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. Встреча проходит в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что встреча получится «насыщенной и плодотворной». Он подчеркнул, что в настоящий момент состав Совета значительно обновлен, а также представляет почти все направления культурной сферы России. В связи с этим глава государства поприветствовал новых коллег.

Кроме того, заседание проходит в День работника культуры. Владимир Путин поздравил сотрудников этой сферы, поблагодарил их за профессионализм и самоотверженный труд. Он подчеркнул, что деятелями культуры являются не только известные «звезды» первой величины, но и сотрудники музеев, библиотек, детских школ искусств, театров.

«Культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера и, прежде всего, на задачи воспитания подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее России», — добавил президент.

В заключение глава государства подчеркнул, что одна из главных миссий Совета — помочь молодому поколению пронести через всю жизнь, а также передать своим детям любовь к Родине, ее истории и культурному наследию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил с речью на вручении премии в области литературы и искусства.