Ушла из жизни член Союза кинематографистов России Ольга Лысенко

Фото: Вконтакте/Союз кинематографистов РФ/unikinorf

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Ей было 83 года.

Член Союза кинематографистов России, актриса Ольга Лысенко умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба организации в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ее не стало 22 марта. Прощание с актрисой состоится 26 марта в Москве.

Ольга Георгиевна Лысенко родилась в Киеве 10 мая 1941 года. Сниматься она стала еще в школьном возрасте, сыграв в фильме «Волшебная ночь».

На счету Лысенко 39 фильмов. Самые известные — «Зеленый фургон», «Черный замок Ольшанский», «Снегурочка», «Сыновья уходят в бой», «Принимаю бой», «Проверено — мин нет».

Лысенко была второй супругой режиссера Виктора Турова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер бывший тренер хоккейных клубов КХЛ Андрей Мартемьянов. В 2024 году он ушел в отставку с поста главного тренера ХК «Амур». Ему был 61 год. Он стал главным тренером екатеринбургской команды «Автомобилист» в 2011 году. Его самый лучший результат был зафиксирован в 2019-м, когда команда вышла в четвертьфинал.