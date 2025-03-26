«Столото» запустил благотворительную фандрайзинговую платформу

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Новый проект даст возможность всем желающим поддержать социально ориентированные программы.

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» в рамках проекта «Вместе для других» объявил о запуске платформы для сбора средств для благотворительных фондов и НКО, рассказали в пресс-службе распространителя.

Площадка дает возможность сделать пожертвование сразу в несколько благотворительных фондов. Ее цель — привлечь внимание аудитории «Столото» к социально значимым проектам и дать возможность внести свой вклад в их реализацию.

«Исторически лотереи создавались как форма благотворительности. „Столото“ продолжает придерживаться этих принципов и, помимо целевых отчислений в бюджет РФ, в рамках корпоративной социальной ответственности из собственных средств системно оказывает поддержку более чем 25 российским спортивным и благотворительным проектам различного масштаба. Основные направления в рамках этой программы — помощь детям, людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья и проектам по развитию инклюзивного спорта. На нашей фандрайзинговой платформе представлены благотворительные проекты по каждому из этих направлений», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото». — Прим. ред.) Оксана Тубман.

Она также отметила, что «Столото» помимо целевых отчислений в бюджет РФ, в рамках КСО из собственных средств системно оказывает поддержку более чем 25 российским спортивным и благотворительным проектам различного масштаба.

«Претендовать на размещение на фандрайзинговой платформе могут проекты, которые вошли в шорт-лист ежегодного конкурса грантов от «Столото», но не стали победителями. Размещенным на платформе проектам дается шанс получить поддержку от аудитории «Столото», — добавила Тубман.

Распространитель всероссийских государственных лотерей проводит конкурс грантов с 2021 года два раза в год — во II и в IV кварталах. В рамках конкурса на каждом этапе Совет по благотворительности отбирает четырех победителей, а проекты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие победителями, будут рекомендоваться к размещению на фандрайзинговой платформе.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки.