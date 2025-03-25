Договорился? Роза Сябитова осудила рэпера Natan
Роза Сябитова осудила рэпера Natan
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Главная сваха страны будет соревноваться со знаменитым артистом в очередном шоу на выживание.
Рэперу Natan нужно учиться договариваться со своими сексуальными желаниями. Такой совет исполнителю дала телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова в трейлере очередного шоу на выживание.
«Тебе, сынок, не победить надо, а со своими „бубенчиками“ договориться», — заявила телеведущая.
Скандальный музыкант отличился своими любовными похождениями на проекте, который снимался в Колумбии. Теперь он отправился в Китай для участия в другом подобном шоу. Одной из его новых соперниц стала Сябитова, которая и порекомендовала Natan разобраться с собственным телом.
Предыдущее шоу с участием исполнителя запомнилось зрителям по его роману с блогером Лерчек и поцелую с певицей Бьянкой.
При этом Natan женат. Вместе со своей супругой Анастасии Швецовой рэпер воспитывает сына. После скандала на проекте жена музыканта уехала на родину в Казахстан, а в сети начали обсуждать возможный развод.
Ранее 5-tv.ru писал о том, рэпер Natan отметил день рождения вместе с женой Анастасией Швецовой.