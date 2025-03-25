Конец кибермошенникам? Новый закон защитит граждан от цифровых преступников

Фото: 5-tv.ru

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Нововведения позволят быстрее распознать злоумышленников.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который усилит защиту граждан от кибермошенничества.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию и члена фракции «Единая Россия» Екатерины Харченко, закон обязывает банки проверять, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента.

«В случае выявления банк ограничит выдачу средств в сумме не более 50 тысяч рублей на 48 часов и уведомит клиента о причине», — рассказала депутат.

Также новый закон дает возможность доверенному лицу подтвердить переводы денежных средств. Для повышения прозрачности и безопасности оператор связи будет обязан маркировать входящие звонки, отображая название организации, с которой поступает вызов.

Кроме того, закон запрещает госслужащим, сотрудникам банков и маркетплейсов использовать мессенджеры для информирования граждан, что поможет избежать массовых фальшивых предложений и обманов. Граждане смогут также установить самозапрет на заключение договоров через Госуслуги, что обезопасит их от действий мошенников.

Харченко подчеркивает, что жертвами киберпреступников нередко становятся взрослые и хорошо образованные люди, даже специалисты в области финансов. Принятый закон — это только начало масштабных усилий по борьбе с цифровыми преступлениями.

«Уверена, конструктивный диалог между Государственной Думой и Правительством Российской Федерации, в частности, Министерством цифрового развития — даст быстрые результаты и позволит защитить наших граждан», — заключает Екатерина Харченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам.