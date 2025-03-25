Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Один из них находится в Донецкой народной республике, а второй — в Запорожской области.

Армия России освободила два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Один из них — поселок городского типа Мирное в Донецкой народной республике (ДНР), а второй — село Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Освобождение пунктов удалось благодаря слаженным работам группировок войск «Запад» и «Днепр». Потери противника на этих направлениях составили более 320 боевиков.

Кроме того, в ДНР армии РФ удалось уничтожить один танк и пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) Heron хорватского производства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.