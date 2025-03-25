Рожденная в последнюю секунду: в Китае умер «ребенок тысячелетия»

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

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Особенная дата появления на свет была отражена в имени девушки.

В Китае умер «ребенок тысячелетия», родившийся в последнюю секунду 1999 года. Об этом сообщает издание Global Times.

Девушка по имени Цяньцянь родилась в Китае в 23:59:59 31 декабря 1999 года — за секунду до того, как часы пробили полночь и началось новое тысячелетие. Китаянка, в имени которой содержится слово «цянь», то есть «тысяча», умерла в марте 2025 года.

Мать Цяньцянь выложила некролог на своей странице в социальной сети. Публикацию женщина сопроводила фото газетной вырезки, в которой рассказывается о рождении «ребенка тысячелетия».

Согласно заключению, у девушки внезапно остановилось сердце. Известно, что Цяньцянь жаловалась на плохое самочувствие 3 марта, но не стала обращаться за помощью к врачам. Через шесть дней она впала в кому и позже умерла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер бывший тренер хоккейных клубов КХЛ Андрей Мартемьянов. В 2024 году он ушел в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба «Амур». Мартемьянову был 61 год.