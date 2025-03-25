Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Наше государство уже проходило нелепые стремления Запада нанести ему поражение.

Попытки сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение — это желания захватчиков-фашистов императора Франции Наполеона Бонапарта и фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Это желание, как оказывается, историки меня, наверное, могут поправить, но мое ощущение истории, что мы это все уже проходили. Вот и Наполеон, и Гитлер — цели были те же, и для реализации этих целей была Наполеоном и Гитлером завоевала вся Европа, а в данном случае мобилизована вся Европа», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что в данный момент глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет похожие с диктаторами цели. Еврочиновница всерьез задумывается о ремилитаризации Европейского союза (ЕС), собираясь потратить на это сотни миллиардов евро. И все происходит в тот момент, когда в ЕС аховая ситуация в социальной и экономической сферах.

По словам главы российского МИДа, этим и объясняется европейская истерика по поводу дальнейшего вооружения Украины. Другими словами, они прямо противоречат американской позиции.

«Трамп сказал четко, что про НАТО надо забыть, И нечего было даже эту тему ворошить, но Джо Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО. Тем самым, создавать нам неприемлемые угрозы», — отметил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но на этот раз в приемлемом для всех сторон формате.