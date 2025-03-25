Лавров: Киев ударил по станции в Судже и обвинил в этом Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поддерживал предложение главы Белого дома Дональда Трампа о 30-дневном перемирии с Украиной, но сама Незалежная, похоже, не хочет этого.

Украина нанесла удар по станции в Судже и обвинила в этом Россию. На этот факт обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в беседе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии с Украиной. Но вместе с тем, со стороны Киева неоднократно шли всякого рода провокации. То же самое произошло и с Суджей в Курской области.

«Они вот сейчас ударили по Судже, по газоперекачивающей станции и сказали, что это Россия сделала сама, хотя эта Суджа же наша собственность, от которой во многом зависит продолжение обеспечения энергии целого ряда европейских стран», — ответил Лавров.

По словам дипломата, сейчас невозможно использовать станцию, как и Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и США, поскольку один из важных элементов был атакован и этот ущерб не восстановить.

Киевский режим намерено подорвал газоизмерительную станцию «Суджа» 21 марта. Поврежденный объект энергетической инфраструктуры, через который до атаки осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа за день странам-потребителям из ЕС, с 7 августа прошлого года находился под контролем Киева. На протяжении нескольких месяцев ВСУ использовали объект как «безопасный» логистический пункт.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостаточной мировую реакцию на убийства ВСУ журналистов из РФ.