Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
Замглавы МИД Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Его не раз замечали в общественных местах в нетрезвом виде.
Заместитель министра иностранных дел Польши и вице-председатель партии «Левые» Анджей Шейна публично признался, что страдал алкогольной зависимостью. Об этом он сообщил в своем личном блоге.
«Хочу сообщить вам, что я столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке моей семьи, друзей и особенно докторов <…> я вернул контроль над своим здоровьем», — написал дипломат.
Шейна также попросил прощения у тех, кого затронула его проблема с зависимостью. Он отметил, что Агентство внутренней безопасности (польская спецслужба. - Прим. ред.) уже провело факт его прохождения терапии. Сколько именно продолжалось лечение, он не уточнил.
До этого информацию о его алкоголизме распространили иностранные СМИ. В частности, Gazeta Wyborcza написала, что замминистра несколько раз появлялся в публичных местах. Окружающие прекрасно видели, что он испытывал трудности с координацией движения и речью.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что депутат Европейского парламента и кандидат в президенты Польши Гжегож Браун стал фигурантом скандала после того, как посетил выставку ЛГБТ* в Ополе и устроил там погром.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.