В России призвали не забывать о варварских бомбардировках Белграда силами НАТО

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Julija Sapic

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В 1999 году Североатлантический альянс провел военно-воздушную операцию против Югославии — погибли около четырех тысяч мирных жителей.

Россия, как и Сербия, помнит о варварских бомбардировках Белграда силами стран НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР), глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, который посвящен истории борьбы с колониализмом.

«Варварская бомбардировка авиацией стран НАТО одного из красивейших городов Европы, Белграда, и бомбардировки других городов и населенных пунктов, это привело к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры», — отметил он.

Нарышкин подчеркнул, что все эти преступления не должны быть забыты.

Военно-воздушная операция «Союзная сила» (Operation Allied Force) НАТО против Югославии длилась с 24 марта по 10 июня 1999 года и осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН.

Озвученной причиной для международного вмешательства в независимую балканскую страну стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. За это время было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет.

По данным Сербии, погибли около четырех тысяч мирных граждан и одна тысяча военнослужащих. Порядка пяти тысяч человек получили ранения. Материальный ущерб составил до 100 миллиардов долларов. Спустя 26 лет после трагедии более одной тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия спецслужб.