Опасные ароматы: почему духи с «островков» в ТЦ лучше обходить стороной

Врач Таратухин: дешевые духи могут содержать в себе аллергены и канцерогены

Фото: 5-tv.ru

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Производители часто называют такую парфюмерию «аналогом» люксовых брендов.

Парфюмерные «копии» брендовых духов, которые продаются в торговых центрах и подземных переходах, могут содержать опасные для здоровья вещества — от аллергенов до канцерогенов. Врач и парфюмерный эксперт Евгений Таратухин в беседе с Газета.ру объяснил, почему такие духи лучше не покупать и как выбрать безопасный аромат.

В отличие от оригинальной продукции, состав которой строго контролируется, фальшивые аналоги часто делают из дешевых и опасных компонентов. Среди возможных последствий их использования:

Аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, чихание, затрудненное дыхание);

Воздействие на эндокринную и нервную системы;

Канцерогенный эффект (некоторые вещества могут провоцировать развитие онкологии).

«Крупные бренды постоянно обновляют формулы, убирая токсичные ингредиенты. Но подпольные производители используют старые составы, потому что они дешевле. В итоге человек покупает не просто „похожий“ аромат, а потенциально опасную смесь», — пояснил врач.

Эксперт посоветовал покупать парфюмерию только в официальных магазинах, обращать внимание на маркировку «Честный знак», проверять качество упаковки и состав продукта.

Если после использования духов появились сыпь, головная боль или другие неприятные симптомы, стоит немедленно прекратить их использование и обратиться к врачу. Аллергия — не единственная возможная реакция: некоторые вещества накапливаются в организме и могут нанести долгосрочный вред здоровью.

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