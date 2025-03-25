«Очень жаль, что уходит поколение»: Ксения Таран о Ларисе Голубкиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Знаменитая актриса была требовательным партнером, но у нее многому можно было научиться.

Таких актрис, как народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, осталось очень мало. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала ее коллега Ксения Таран на церемонии прощания со звездой фильма «Гусарская баллада».

«Лариса Ивановна была потрясающей актрисой, замечательнейшим человеком, потрясающим партнером. Ну и, конечно, такой артисткой, у которой можно было поучиться, которых на сегодняшний день очень мало. Мало таких артистов, мало таких людей. Очень жаль, что уходит поколение, поколение Театра Российской армии, великое поколение», — сказала Таран.

Актриса отметила, что Голубкина любила петь, всегда была ухоженной и стильной женщиной, которая до последнего оставалась большим фанатом своего дела.

«Она была гиперпрофессионалом, любила театр, свою профессию, относилась и к партнерам точно также требовательно, и она имела на это право», — сказала Таран.

Она также добавила, что Голубкина всегда тепло отзывалась о своем умершем в 1987 году муже — народном артисте РСФСР Андрее Миронове. Она оставалась ему верной до последних дней, так как очень его любила.

Ларисы Голубкиной не стало 22 марта в возрасте 85 лет. Известно, что последние годы она боролась с раком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Георгий Штиль назвал Ларису Голубкину хорошей актрисой.