В Москве умер телеведущий Константин Цивилев

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Ему было 59 лет.

Телеведущий Константин Цивилев умер в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве. Ему было 59 лет. Сообщение о смерти появилось на его личной странице в социальных сетях.

«Моего Кости больше нет с нами…» — подписал пост кто-то из родственников.

Публикация в блоге журналиста появилась накануне — 24 марта. Пока нет информации о причине смерти радио- и телеведущего, а также о дате и месте прощания с Цивилевым.

Он родился 1 мая 1965 года в российской столице. Окончил Московский государственный институт культуры в 1993 году. Многие называли его сатириком, так как он долгое время вел колонку юмора на радио. Кроме того, он известен работой обозревателя и телеведущего в программах «Времечко» и «Сегоднячко».

Цивилев за свою жизнь написал четыре книги, одна из них — это сборник зарисовок из своего детства в Советском Союзе. Кроме того, он также отметился как документалист — его авторству принадлежит цикл «Городские истории».

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