В Москве проходит церемония прощания с Ларисой Голубкиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Траурная панихида началась в 11:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца.

В столичном Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Траурная панихида началась в 11:00, но люди собрались у храма еще в 10:00. У церкви размещен большой черно-белый портрет актрисы — все желающие могут оставить венки и цветы.

Проводить знаменитость в последний путь пришли актрисы Людмила Максакова, Вера Алентова и Мария Миронова, телеведущий Андрей Малахов, а также актриса Ксения Таран, с которой Голубкина много лет проработала в Театре Российской армии.

«Лариса Ивановна была потрясающей актрисой, замечательнейшим человеком, потрясающим партнером. И, конечно, такой артисткой, у которой можно было много чему поучиться, которых на сегодняшний день очень мало», — отметила Таран.

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