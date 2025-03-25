Стена магазина сотовой связи обрушилась после второго взрыва в Махачкале

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Алибеков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На место выехали специальные службы.

В Махачкале произошел взрыв газа в одноэтажном здании магазина сотой связи. Пострадали три человека. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Все произошло в районе проспекта Имама Шамиля. Из-за мощного хлопка обрушилась стена строения.

На место выехали экстренные службы. Были ранены три человека, у них диагностированы ожоги второй и третьей степени. Пострадавших экстренно госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

Ранее в этот же день мощный взрыв прогремел в Махачкале в одной из квартир многоэтажного дома. По предварительным данным, всему виной стал взрыв газа, в результате которого начался пожар. Пострадали два человека. Женщина в тяжелом состоянии и мужчина в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.

Прокуратурой Дагестана организована проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге разгорелся мощный пожар рядом с железнодорожной станцией.