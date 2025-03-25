Почувствовала запах газа и включила свет: подробности взрыва в квартире в Махачкале

В результате взрыва в Махачкале женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru

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На месте инцидента работают экстренные службы, спасатели приступили к разбору завалов.

Владелица квартиры в Махачкале, где произошел взрыв, почувствовала запах газа, включила свет, после чего произошло ЧП. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

По предварительной информации, произошла утечка бытового газа. Пострадали близлежащие дома и большое количество автомобилей. На месте инцидента работают экстренные службы, спасатели приступили к разбору завалов.

По данным Минздрава республики, в настоящий момент известно о двух пострадавших. Женщина в тяжелом состоянии и мужчина в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Медики делают все возможное для спасения раненых.

«Вопрос лечения пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения РД Ярослава Глазова», — сообщили в Telegram-канале Минздрава.

В мэрии города рассказали, что дом не был введен в эксплуатацию, поскольку был построен с нарушениями. Кроме того, он входил в реестр незаконно построенных объектов. Проживание в доме людей тоже было противозаконным.

«Чтобы как-то временно регулировалась жизнедеятельность этого дома и жильцов, он был временно передан управляющей компании», — рассказали в мэрии.

Происшествие случилось утром на улице Гасанова в районе Редукторный. В доме прогремел взрыв, после чего начался пожар. Прокуратурой Дагестана организована проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 260 человек эвакуировали из ТК в Нефтекамске из-за сильного пожара.