«Навсегда в наших сердцах»: российский боец о погибшем в зоне СВО военкоре «Известий» Федорчуке

Фото, видео: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419; 5-tv.ru

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Националисты нанесли удар по машине, в которой находился журналист, двумя ракетами HIMARS.

Киевский режим ответит за убийство российских журналистов в зоне спецоперации, в том числе корреспондента «Известий» Александра Федорчука. Об этом заявил российский боец с позывным «Радар».

«Федорчука знал лично — хороший, молодой парень со звонким голосом навсегда останется в наших сердцах. Работали с ним на харьковском направлении», — рассказал боец.

Федорчук погиб 24 марта в результате ракетного обстрела украинских боевиков в ЛНР. Известно, что журналист находился в этот момент в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. Никто из них, к сожалению, не выжил.

В результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение. Уточнялось, что ВСУ нанесли удар по машине двумя ракетами HIMARS.

«За ребят отомстим. Победа будет за нами, враг будет разбит!» — добавил российский боец.

Он также выразил соболезнования родным погибших журналистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ООН осудили удар украинских боевиков по журналистам в ЛНР.