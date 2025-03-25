Золото Реймса: в Москве нашли коллекцию монет, пропавшую из музея Франции
В Москве обнаружили коллекцию монет, пропавших из музея Франции
Фото, видео: МВД России; 5-tv.ru
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Их обнаружили сотрудники МВД, а французские власти уже подтвердили подлинность сокровищ.
В Москве обнаружили коллекцию золотых монет, похищенных во Франции. Ранее они хранились в историческом музее города Реймса.
Но потом похожие экспонаты заметили в России. Сотрудники наших МВД и ФСБ направили запрос через Интерпол. И французские коллеги подтвердили — это те самые древние монеты, отчеканенные еще в первых веках нашей эры.
При этом выяснилась любопытная деталь. За эту кражу уже был осужден французский охранник музея. Но найти похищенное тогда не удалось. И только теперь, после обысков, в России были изъяты 79 монет примерной стоимостью больше 55 миллионов рублей.