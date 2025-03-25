Переговоры в Эр-Рияде: Россия и США близки к соглашению о перемирии

После переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон близки к соглашению о перемирии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В скором времени ожидаются совместные позитивные заявления по итогам 12-часовой беседы.

Новая террористическая атака, организованная киевским режимом, произошла на фоне переговоров в Саудовской Аравии. В день, когда делегации России и США обсуждали пути достижения мира. Диалог длился 12 часов. Встреча прошла хорошо. Сегодня ожидаются совместные «позитивные заявления по итогам переговоров» пишут CBS News и агентство Reuters со ссылкой на Белый дом. По данным газеты Foreign Policy, обсуждались прежде всего территориальные вопросы, а также перспективы полного прекращения огня.

«Мы работаем только над одним. Над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое проявится в полной мере. И мы близки к этому, вот что интересно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Совместного заявления двух делегаций дожидаются представители президента Украины Владимира Зеленского, чтобы снова поговорить с чиновниками из Белого дома. Такая вот челночная дипломатия.

Ну а судя по настроению, с которым наша делегация покидала отель, где состоялась встреча, все идет хорошо. Комментариев с российской стороны не было. Но переговорщики поприветствовали журналистов и буквально на несколько секунд задержались для совместной фотографии. Некоторые детали диалога Москвы и Вашингтона нам все-таки стали известны. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Они говорили 12 часов. Паузы на перекус или кому надо на перекур, конечно, святое, но все очень быстро. Слишком много вопросов, слишком мало пока ответов. Повестка обязывает. Президент США Дональд Трамп выставил планку высоко: государственный секретарь США Марко Рубио не даст соврать.

«Вы смогли организовать диалог между сторонами конфликта. И это при том, что некоторые страны продолжают подрывать дипломатические решения. Достигнут значительный прогресс», — отметил госсекретарь Марко Рубио.

Итоговое заявление для прессы отложили: надо многое согласовать. Главное, что поговорили. Недостаток общения между Москвой и Вашингтоном в последние годы был основной проблемой. Это представитель Госдепартамента США сказала, если что. Поднимите руку, кто не согласен.

«Три года не говорить с Россией. Никакой связи между двумя главными ядерными державами! Не разговаривать с такой страной, как Россия — это нонсенс! Вы должны разговаривать с народами и их руководителями, только тогда вас услышат», — добавила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.

Россию на переговорах в Эр-Рияде представляли монстры, в хорошем смысле слова. В прошлом — многолетний заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, пойди найди переговорщика лучше. Выходя из зала после марафонской беседы, наши позировали фотографам, как в школьном учебнике: «усталые, но довольные». Похоже, они услышали оппонентов и их услышали. Даже британская пресса, скрепя сердце, была вынуждена признать: процесс идет.

«Москва и Вашингтон считают, что у них есть общее понимание необходимости продвижения к урегулированию, чтобы положить конец войне. Однако агентство Reuters сообщило, что в этом вопросе еще предстоит проработать множество различных аспектов», — говорится в публикации издания The Guardian.

А то мы без агентства Reuters этого не знали. Но ладно, бог с ним. Важнее итоги, а не кто что скажет. Говорили, в принципе, обо всем, поэтому так долго. В частности, о морском перемирии: чтобы не вести боевые действия в Черном море и возобновить экспорт зерна морем же.

«Ожидается, что нам расскажут подробности того, чего требует Россия. Как мы понимаем, российская делегация обсуждала с официальными лицами США детали 30-дневного соглашения о прекращении огня в тех аспектах, которые касаются энергетики и инфраструктуры, а также Черноморскую инициативу», — сказано в публикации Al Jazeera.

О новых российских территориях речь тоже шла. Это мы пока догадываемся, а президент США проговаривается, как и про Запорожскую АЭС, на которую у него свои виды.

«Сейчас мы говорим о территориях, мы говорим о демаркационных линиях, мы говорим о власти, о владении электростанциями. Кто-то считает, что АЭС должна принадлежать США, потому что у нас есть опыт, чтобы ее отремонтировать. Что-то подобное меня бы устроило. Все эти вопросы возникнут, да они уже возникали и были обсуждены», — отметил президент США Дональд Трамп.

Пожалуй, главный итог полусуточной беседы россиян и американцев в том, что диалог, совершенно очевидно, будет продолжен. На контрасте с нашими появившийся перед камерами у себя в Киеве Владимир Зеленский выглядел даже более угрюмым, чем обычно. Доложил, что украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на день, чтобы обсудить с американцами то, что американцы обсуждали с россиянами.

И там вопросики, конечно, возникнут. Хотя бы о том, почему Киев не держит слово и продолжает атаковать российские энергетические объекты. О каком перемирии речь, если вы не соблюдаете уже достигнутого? Об этом украинскую делегацию уж точно спросят.