Мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки в Махачкале

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Есть пострадавшие.

Мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Махачкале. Инцидент на улице Гасанова в районе Редукторный.

По предварительным данным, всему виной — взрыв газа, в результате которого начался пожар. По информации 5-tv.ru, пострадали два человека, их госпитализировали. В каком они состоянии — неизвестно.

Очевидцы делятся кадрами с места ЧП. Судя по распространенным видео, пострадали несколько квартир. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждены припаркованные во дворе машины. На месте инцидента уже работают экстренные службы.

Прокуратурой Дагестана организована проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами.