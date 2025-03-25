Мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки в Махачкале
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Есть пострадавшие.
Мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Махачкале. Инцидент на улице Гасанова в районе Редукторный.
По предварительным данным, всему виной — взрыв газа, в результате которого начался пожар. По информации 5-tv.ru, пострадали два человека, их госпитализировали. В каком они состоянии — неизвестно.
Очевидцы делятся кадрами с места ЧП. Судя по распространенным видео, пострадали несколько квартир. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждены припаркованные во дворе машины. На месте инцидента уже работают экстренные службы.
Прокуратурой Дагестана организована проверка по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами.