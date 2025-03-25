Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывшего паспорт пилота

Фото: www.globallookpress.com/ Silas Stein

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За документами вместе с ним отправились 257 пассажиров и 12 членов экипажа.

Самолет Boeing-787 авиакомпании United Airlines, отправившийся из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся спустя два часа полета, так как один из пилотов оставил дома паспорт. Соответствующая информация также появилась на портале FlightAware: воздушное судно после изменения маршрута направилось в Сан-Франциско, где приземлилось вечером, около 5:00.

«Рейс 198 вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в 14:00 в субботу с 257 пассажирами и 13 членами экипажа на борту и направился на северо-запад над Тихим океаном в Шанхай», — процитировал телеканал CNN представителей пресс-службы авиакомпании.

К моменту приземления самолета в городе Сан-Франциско, на местном аэродроме уже был готов новый экипаж, который доставит невезучих пассажиров в КНР. Этот рейс вылетел только в девять часов вечера по местному времени, опоздание составило шесть часов. Людям, оказавшимся в западне, предоставили ваучеры на питание и компенсацию.

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