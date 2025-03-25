Reuters: Белый дом положительно оценивает переговоры с делегацией РФ в Эр-Рияде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Встреча 24 марта продлилась 12 часов.

Представители администрации президента США Дональда Трампа остались довольны переговорами с представителями России и Украины в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщается в материале агентства Reuters, авторы ссылаются на собственные источники, имеющие отношение ко встрече делегаций.

«Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо… Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — сказал информатор.

Российские дипломаты прибыли в Эр-Рияд 23 марта и уже на следующий день приняли участие в 12-часовых переговорах. Как заявлял прежде официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делегации планировали обсудить перспективу прекращения боевых действий в водах Черного моря, а также возобновления торговых перевозок.

Также пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова накануне анонсировала интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которое пройдет 25 марта в эфире Первого канала. Глава ведомства подведет итоги переговоров в Саудовской Аравии, объяснит «некоторые аспекты этих контактов». Как известно, центральными темами были выбраны урегулирование украинского конфликта, прекращение огня и защита инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru Трамп заявил о согласовании сделки с Украиной по редкоземельным металлам.