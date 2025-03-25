Мучители учителя: педагогов защитят от травли со стороны учеников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дети обзывают и даже бьют тех, кто помогает им познавать мир. А любой выпад со стороны преподавателя родители могут расценить как насилие над ребенком или нарушение личных границ.

Министерство просвещения направит в российские регионы рекомендации о том, как избежать травли в школах. Причем эти правила будут касаться не только учеников, но и учителей. По словам экспертов, педагоги даже чаще становятся жертвами буллинга.

Жестокое отношение к себе со стороны школьников испытывают 70% учителей. Вот только ответить на это ничем не могут — боятся остаться без работы. И таких примеров — сотни. О том, как законодатели собираются защитить честь и достоинство педагогов, расскажет корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Дети обзывают и даже бьют тех, кто помогает им познавать мир. А любой выпад со стороны педагога родители могут расценить как насилие над ребенком или нарушение личных границ.

В Новосибирской школе те самые границы дети определяли на уроке географии. Мальчик надел боксерские перчатки и, подобно бойцам в клетке, провоцировал учителя на драку. Эта школа уже прославилась буллингом учителей. В феврале второклассники здесь обвиняли в рукоприкладстве физрука, когда тот по неосторожности попал матом в ребенка. Из-за жалоб родителей директор уволила мужчину.

«После сложившихся ситуаций я вела диалог с детьми, были ли у них какие-то случаи. Я могу сказать только, что дети до сих пор ждут своего учителя. И они его любили. И ни один ни разу не сказал, что было грубое слово», — говорит учитель начальных классов Светлана Мекшина.

Примерно тогда же учитель истории пыталась урезонить буйного ученика, бившего одноклассницу в живот. Разнимая детей, женщина попала мальчику ладонью по виску, после чего была уволена. Теперь, когда учителей не могут найти месяцами, родители школьников собирают подписи за восстановление педагогов в должности.

«Она пыталась всяко разно остановить — бесполезно. Пока подзатыльник не получил — он не успокоился. Это я считаю правильно. Я когда в школе учился, указки ломали о головы. Все нормально было», — говорит отец школьника Олег Гладков.

Сегодня с точностью до наоборот — у учителей связаны руки. Школьные наставники не могут выгонять непослушных детей с урока. Нельзя повышать голос или забирать вещи, которыми ученики срывают занятия. Из-за массового буллинга преподавателей в России предлагают ввести регламент защиты чести и достоинства педагогов.

«В этом регламенте, если он будет, должны быть действенные меры. Я считаю, надо вводить оценку — двойку. Эта двойка за поведение должна быть равноценна и другим оценкам, по другим предметам. Вплоть до отчисления из школы», — говорит советник президента РФ, председатель при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Пока регламента нет, школы пытаются сами контролировать поведение детей.

Мамы и папы следят за поведением детей в школе с помощью камер видеонаблюдения в классах. Устройства и транслируют происходящее в реальном времени, и записывают в архив. Однако спокойнее всего школьники, когда хотя бы один родитель присутствует на уроке лично.

Пришли к такому выводу и родители школьников из Красногорска. Но уже через считанные дни у мам и пап не нашлось времени посещать занятия детей.

«Просто родители — авторитет. И мы пришли к тому, что завели общеклассный дневник, в котором все учителя на каждом уроке писали замечания по поводу поведения детей. Это было эффективно, потому что тут же учитель делает скриншот из этого дневника и выкладывает в родительский чат», — говорит мама школьника Татьяна Синицина.

Урезонить задир помогают учителям и старшеклассники. По их словам, больше всего непослушных детей встречается в 5-6 классах. То есть во время перехода из начальной школы в среднюю.

«Тяжело социализироваться. А мы уже как ребята, пожившие в таких условиях, стараемся объяснить, как тут все работает. Учителя — это все-таки старшее поколение. Малыши понимают, что мы к ним ближе», — говорит ученица 11-го класса Арина Носова.

Уже этой осенью регламент защиты чести и достоинства учителей вступит в силу. И со следующего учебного года поведение детей может повлиять на их успеваемость, а кто-то из-за выходок на уроках останется на второй год или будет вынужден перейти в другую школу.