В Японском море начались тактические учения противолодочной авиации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Во время этого тренировочного полета экипажи отрабатывает внештатные ситуации, которые могут возникнуть во время реального боевого вылета.

В Японском море проходят тактические учения противолодочной авиации. Наши военные летчики выявили и успешно поразили условный подводный крейсер противника.

По тревоге в небо был поднят самолет Ил-38 — его еще называют грозой иностранных подлодок. В условиях нештатной ситуации экипаж четко отработал поставленное задание и обнаружил цели. Удары по ним нанесли вертолеты Ка-27. За тренировочными полетами наблюдал корреспондент «Известий» на Дальнем Востоке Евгений Подтергера.

Ил-38 лихо врезается пропеллерами всех четырех двигателей в воздух. Разведка сигнализировала — в Тихом океане неспокойно. В территориальных водах — подлодка противника. Нужны точные координаты.

Полет тренировочный, но такой важный. Во время этого тренировочного полета экипаж отрабатывает внештатные ситуации, которые могут возникнуть во время реального боевого вылета. Вот, например, сейчас самолет летит с одним выключенным двигателем.

Как только пропеллер начинает крутить — поступает новая команда. Экипаж набирает высоту, пилот резко заваливает штурвал, и машина уходит в пике. Перегрузки серьезные. На кадрах самолет пикирует с высоты восемь тысяч метров под углом почти в 45 градусов.

Штурманы и операторы приборов обнаружения в этих условиях ищут противника. Ил-38 — гроза иностранных субмарин. Он может найти их под толщей воды не только по звуку и магнитному полю, засекает даже тепловой и газовый след. Задачу экипаж выполняет четко.

На земле в это время уже готовятся к взлету противолодочные вертолеты. Идет проверка систем.

А к бортам подвешивают боекомплект — это особый противолодочный снаряд. Крепят двое, чтобы параллельно проверить качество фиксации. Снаряд должен быть сброшен четко над подводной лодкой противника.

Уже через несколько секунд после того, как разведчик подтвердил цель, от земли отрывается противолодочный Ка-27 с тем самым стратегическим боекомплектом на борту.

Вертолеты идут группой в заданный квадрат. Через полчаса приходит сообщение — цель поражена. Такие тренировки на суше и море стартовали и сейчас проходят регулярно — тихоокеанский флот отрабатывает навыки, чтобы быть готовым ко всему.