Мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке появился в здании МИЦ «Известия»
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Мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке появился в здании МИЦ «Известия»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Рядом много цветов и каска журналиста.
В здании МИЦ "Известия" в Москве появился мемориал в память о погибшем коллеге.
При входе все видят фотографию Александра Федорчака. Рядом много цветов и каска военного корреспондента.
А по соседству на стене барельеф в память о другом нашем убитом коллеге Семене Еремине, который погиб в результате атаки ВСУ почти год назад.
Красные розы, фотография и микрофон Александра Федорчака стоят теперь и на его рабочем месте.