Дочь Юлии Пересильд заявила, что готова «абсолютно на все» ради роли в кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Юная звезда Анна Пересильд планирует грандиозную карьеру, и ничто ей не помешает.

Актриса Анна Пересильд, 15-летняя дочь заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд и режиссера, народного артиста РФ Алексея Учителя, наслаждается своей популярностью и востребованностью. На церемонии вручения кинопремии «Ника» восходящая звезда призналась корреспонденту 5-tv.ru, что готова на все ради хорошей роли.

Представителям профессии, как известно, приходится переживать внешние метаморфозы, чтобы убедительно сыграть персонажа, и далеко не всегда дело ограничивается костюмом и гримом. Порой актеры идут на серьезные жертвы — сбрасывают и набирают десятки килограммов, отправляются в кишащие хищниками джунгли, выполняют опасные для жизни трюки и даже отправляются в космос, как Юлия Пересильд. Любые испытания по плечу и ее наследнице, как она сама утверждает.

«Я ради роли готова, правда, ну вот на все. В космос? Может быть, и так, но она (мама) уже слетала. Нет, пока предложений таких не было. Но если это крутой сценарий, если это крутой режиссер, классные партнеры, то как тут не согласиться? Это невозможно. Я очень сильно люблю кино и готова для кино делать абсолютно все», — сказала Анна.

Пятнадцатилетняя артистка настойчиво заявляет, что уже не позиционирует себя как ребенка, а потому не реагирует, например, на критику ее подчеркнуто женственных, выраженно сексуальных нарядов. Но ругают Пересильд не только за платья с декольте. Нередко пользователи сети обсуждают и протекцию знаменитых родителей, и напрочь отсутствующий, по их мнению, талант, и внешность. И с этим девушка тоже успешно справляется.

«Я, конечно, на что-то натыкаюсь. Безусловно, мне приятно читать что-то хорошее, какую-то критику я тоже вижу, с чем-то, может быть, даже иногда и соглашаюсь. Но у каждого популярного человека будут и хейт, и приятные комментарии. Я к этому абсолютно нормально отношусь, потому что невозможно всем понравиться», — заключила актриса.

Помимо больших ролей и многообещающей карьеры у звездной наследницы кипит и личная жизнь. Ведь она уже взрослая, стоит еще раз напомнить. А во взрослой жизни случаются и романтические встречи, и грустные расставания. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Анна Пересильд разошлась с коллегой Ярославом Могильниковым.