Россия поднимет в СБ ООН вопрос о гибели журналистов в результате атак ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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В результате обстрела погиб военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

На ближайшем заседании Совбеза ООН Россия намерена обсудить вопрос о гибели российских журналистов в результате атаки боевиков ВСУ. Об этом стало известно 24 марта из сообщения постоянного представительства России при ООН.

«Обязательно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании по Украине», — приводит ТАСС заявление российского диппредставительства.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации инициировали расследование по факту гибели журналистов и гражданских лиц в результате обстрела со стороны ВСУ на территории Луганской народной республики.

В результате обстрела погиб военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Вместе с ним в автомобиле находились оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Гражданский автомобиль был атакован ракетами HIMARS. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек, а 14-летний подросток получил осколочные ранения.

Ранее 5-tv.ru писал, что на смерть военкора «Известий» Александра Федорчака отреагировал журналист Евгений Нипот.