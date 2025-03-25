Перекопали Невский: кто виноват и когда все это кончится
Ремонтные работы на Невском проспекте велись с нарушениями
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Выяснилось, что ремонт ведется незаконно.
Миллионные штрафы грозят заказчику и подрядчику работ на главной улице Петербурга, из-за которых Невский проспект превратился в полосу препятствий для пешеходов.
Перекопанный тротуар, разбросанные трубы, кучи глины и спецтехника. Таким основной проспект северной столицы мы давно не видели.
Кроме того, выяснилось, что замена кабеля проводилась без согласования с Государственной административно-технической инспекцией.
После жалоб горожан на проблему обратила внимание, в том числе, прокуратура. Организаторов работ привлекут к ответственности.