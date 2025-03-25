«Глупый хайп»: жители Суджи сравнили действия Апачева с ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Многие считаю, что рэпер пытается нажиться на трагедии людей, а его граффити — простой вандализм.

Теперь о продолжении скандала, автором которого стал российский рэпер Аким Апачев. Сегодня он был вынужден извиняться за свою поездку в освобожденный курский город Суджу.

Попасть туда не могут даже местные жители. А вот Апачев заехал, но не для того, чтобы оказать помощь. Среди полуразрушенных домов он устроил фотосессию. Уверяет, чтобы поддержать наших бойцов. Но получилось наоборот.

Раньше на стенах и заборах красовались лишь оскорбительные надписи и мат, оставленные боевиками. Теперь к ним добавились граффити рэпера. Варварский стиль один в один. Зачем эта провокация, выяснил корреспондент «Известий» Максим Приходько.

Он называет это работой. Или даже искусством. Пробравшись вопреки запретам в только что освобожденную Суджу, репер Аким Апачев взялся не за восстановление разрушенных зданий, не за помощь гражданским, а за баллончики с краской.

Матерные надписи поверх руин. В этом Апачев в освобожденной Судже мало чем отличается от оккупантов, изрисовавших несчастную «Пятерочку». Вот он — в формате, как сам говорит, наскальной живописи — угрожает Европе, грозится проползти по трубе в Киев. «Всех убить! И все отнять!» — так в его сознании выглядит русский мир.

За псевдофилософским словоблудием — не что иное, как желание хайпа. Ведь если разобраться, что делает Апачев: после того как военные, пролив немало крови, выбили противника из населенного пункта, просто приходит и метит территорию своими надписями, скрупулезно фиксируя каждый шаг на видео.

«Это вот такой глупый хайп… Остается открытым вопрос, а кроме наскальной живописи, чем еще Апачев помог фронту?» — спрашивает волонтер Анастасия.

Жители Суджанского района негодуют! Они сами в ПВР, ждут возвращения, а какой-то рэпер ходит и расписывает непечатными словами их многострадальный город!

«Прибить его там же, да оставить вместе с хохлами», — предложила местная жительница Нина Девятилова.

«Считай, что он сделал то же самое, что и они. Только по-своему», — вторит ей Андрей Сорокин.

Услышав критику, Апачев как с цепи сорвался! В комментариях стал «забивать стрелки» незнакомым людям. Как мужчинам, так и женщинам. Одному из комментаторов даже позвонил. С угрозами.

Апачев в итоге, конечно, извинился, правда, с оговорками.

«То что сейчас подается в некоторых СМИ информация, якобы я стрелки назначал женщинам — тоже не верна», — оправдывается исполнитель.

Однако даже сейчас на этом скандале рэпер пытается нажиться. Отправить ему возмущенное сообщение или получить комментарий для СМИ стоит 10 звездочек — это такая валюта в телеграме. Он и раньше неоднократно пытался заработать там, где это не вполне уместно: вот его переписка с менеджером одного из патриотических музыкальных телепроектепроектов. Апачев единственный из всех потребовал гонорар!

Но неужели и вот этот трек — самый известный у Апачева — тоже был безгонорарной историей?

Апачев неоднократно отрицал связь с Евгением Пригожиным. Тем не менее именно он публично заступился за музыканта после того, как тот попал в очередной скандал, связанный с исполнением песни на украинском языке.

Сделавший себе имя как фронтовой артист, Аким Апачев наверняка рассчитывал на то, что ему простят и въезд в закрытую Суджу, и вандализм во имя искусства! Эта история вообще обнажила много вопросов для общественной дискуссии: может ли человек, рискующий жизнью, нарушать общие запреты, где заканчивается творчество и начинается грязь, и где грань между истинным патриотизмом и желанием дешевого хайпа.