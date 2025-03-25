Первый шаг сделан: как прошли переговоры России и США в Эр-Рияде

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

Делегации двух стран обсуждали условия возможного будущего перемирия почти 12 часов.

Количество БПЛА и ракет HIMARS, отправленных в сторону наших энергообъектов, значительно возросло с момента, когда стало понятно, что Москва и Вашингтон начинают в деталях обсуждать условия перемирия.

Делегация из Киева, кстати, традиционно в полевой форме, тоже поехала в Эр-Рияд. Как они объясняют своим американским партнерам удары по энергообъектам, нам неизвестно.

Но уже ближе к полуночи, то есть после 12 часов работы с небольшими перерывами, закончилась российско-американская встреча. И, судя по тому, с каким настроением выходят наши переговорщики, у нас все идет пока хорошо. Комментариев сегодня никаких. Однако некоторые детали нам все-таки известны. Подробности рассказывает корреспондент "Известий" Роман Польшаков.

Условия возможного будущего перемирия российская и американская делегации в Эр-Рияде обсуждают уже больше девяти часов, с небольшим перерывом на обед и кофе-брейк. С нашей стороны консультации ведут глава комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Все – за закрытыми дверями.

Разногласий, по всей видимости, много, как и тем, но ключевая – безопасность судоходства в Черном море. Похоже, речь идет о формате "зерновой сделки" 2022 года.

"Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня – вопрос черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа и президент Путин дал на это согласие", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подход к переговорам тоже разный. Российская делегация – все в деловых костюмах. А вот так вчера приехали украинцы из Киева или из-под Харькова. Милитари-стиль прямо кричит о том, как они хотят побыстрее все это закончить. Их разговор с американцами, кстати, длился всего час.

И в этой же одежде они остались в Эр-Рияде ждать результатов встречи России и США. В ходе консультаций российская и украинская делегации никак не пересекаются.

"Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла", – сказала в эфире телеканала Fox News официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Как настроены американцы, можно судить по заявлениям спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о том, что Вашингтон ведет обсуждение с Москвой статуса вошедших в состав России новых регионов.

"В самой России существует мнение, что это российские территории, что в этих регионах проводились референдумы, которые оправдывают такие действия", – заявил Уиткофф.

Еще Уиткофф напрямую говорит о первопричинах СВО. В Киеве успели обидеться на эти слова. Требуют от Трампа уволить своего спецпосланника.

"И тут появляется человек, который претендует на то, что он посланник президента и делает такие шокирующие заявления. Мы не можем диктовать американским друзьям, кто может их представлять Но этот человек должен быть устранен из этой делегации", – выразил свое недовольство председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко.

При этом американцы уже дали понять, что Украины в НАТО не будет. Киев оглядывается на Европу. Те обещают дорогу в ЕС, хотя многие и там его не желают видеть.

"Если будет продавлено вступление Украины в ЕС, это фактически разрушит европейскую безопасность и конкурентоспособность", – уверен глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как раз Европа – сейчас камень преткновения. Вроде бы поддерживая энергетическое перемирие, Зеленский отдает приказы бить по российским энергообъектам. Хотя наши ракеты и снаряды по украинским объектам энергетической инфраструктуры не летят уже неделю.

"Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре вопреки нарушениям со стороны ВСУ", – сказал Песков.

Теперь все зависит от Киева и от усилий в этом вопросе США. Консультации в Эр-Рияде – это, как сегодня подтвердила американская сторона, шаг на пути к переговорам на самом высшем уровне.