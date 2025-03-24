«Будет востребован»: режиссер Алексей Учитель о будущем Ефремова

Фото, видео: Беклин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Кинодеятель готов сотрудничать с освобожденным актером.

Актер Михаил Ефремов, который выйдет на свободу по УДО, сможет продолжить карьеру в киноиндустрии. В этом уверен народный артист России, режиссер Алексей Учитель. Об этом он рассказал 5-tv.ru на 38-й национальной кинематографической премии «Ника».

«Это очень хорошо, что он возвращается. Конечно, ждем», — отметил Учитель.

Режиссер также добавил, что хотел бы лично встретиться с Ефремовым и рассмотреть варианты совместной работы. Тем не менее конкретные проекты, в которых мог бы принять участие освобожденный актер, он не назвал.

«Я уверен, что его будут очень много снимать. И он будет востребован и в театре, и в кино», — заключил Алексей Учитель.

Известно, что суд одобрил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии. Прежде он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Выйти он сможет уже 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын актера Никита Ефремов все еще помнит о трагедии.