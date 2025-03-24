Выполнял служебный долг: Аксенов почтил память военкора Александра Федорчака
Глава Крыма Сергей Аксенов почтил память погибшего военкора Александра Федорчака
Фото: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419
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Сотрудник «Известий» погиб в зоне СВО 24 марта.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал погибшего военкора «Известий» Александра Федорчака мужественным человеком. Трагическую новость чиновник прокомментировал в своем Telegram-канале.
«Погиб наш земляк, военный корреспондент издания „Известия“ Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек. До начала СВО Александр работал на телеканале „Крым 24“, с 2022 года был корреспондентом телеканала „Звезда“. С первых дней спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях», — написал Аксенов.
Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
«Разделяю вашу скорбь и боль. Вечная память и Царствие Небесное», — отметил Аксенов.
Александр Федорчак погиб 24 марта 2025 года, работая над репортажем на территории ЛНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин прокомментировал трагическую гибель военного корреспондента Александра Федорчака. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины продолжают целенаправленные атаки на журналистов, выполняющих свою профессиональную миссию.