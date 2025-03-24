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Военный корреспондент погиб 24 марта во время работы над репортажем на территории ЛНР.

Гибель военкора Александра Федорчака — страшная потеря для коллектива. Об этом заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Сегодняшняя гибель Александра Федорчака — еще одна страшная потеря нашего коллектива. Саша был молодой, талантливый журналист, у которого впереди должно было быть еще много сюжетов, много достижений, целая жизнь. Особенно горько, когда погибают такие молодые ребята, которые столько не успели сделать», — отметил Тюлин.

Гендиректор МИЦ «Известия» напомнил, что ВСУ продолжает наносить целенаправленные удары по журналистам, выполняющим свой долг.

«Несмотря ни на какие договоренности, заявления, бьют исподтишка по тем, кто не может ответить встречным огнем. Но мы уверены, что те, кто это сделал, совсем скоро понесут справедливое наказание», — подчеркнул Тюлин.

Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта во время работы над репортажем на территории ЛНР, попав под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкор Денис Кулага в своем Telegram-канале прокомментировал трагическую смерть коллеги.